Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 22.10.2019, gegen 20:35 Uhr, fuhr ein VRN Bus auf der Sternstraße in Richtung Kepplerstraße. Als die Busfahrerin links abbiegen wollte, stieß sie mit einem aus entgegengesetzter Richtung (Erzbergerstraße Richtung Kopernikusstraße) durch die Baustellengasse kommenden Motorradfahrer zusammen. Der 52-jährige Motorradfahrer wurde von seinem Motorrad geschleudert, stürzte auf den Asphalt und verletzte sich schwer. Er kam ins Krankenhaus. Eine sich zufällig in der Nähe aufhaltende Ärztin leistete sofort erste Hilfe bevor der Rettungswagen kam, der den 52-Jährigen ins Krankenhaus brachte. Im Linienbus befanden sich zwei Fahrgäste, die unverletzt blieben.

