Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksack aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 22.10.2019, zwischen 11.10 Uhr und 11:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Auto, das in der Welserstraße geparkt war, einen Rucksack, in dem sich unter anderem auch ein Geldbeutel befand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell