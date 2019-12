Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mit PKW in Mühlgraben gestürzt

Fulda (ots)

Am Mittwoch, dem 11.12.2019, um 20:30 Uhr, befuhr in Burghaun-Steinbach eine 26jährige aus diesem Ortsteil den stark abschüssigen Rinnweg in Rtg. Mühlenweg. Auf der starken Gefällstrecke gepaart mit Schneeglätte war der VW Polo plötzlich nicht mehr zu beherrschen. Das Fahrzeug rutschte geradeaus über den Mühlenweg und durchbrach ein massives Holzgeländer. Danach überschlug sich das Fahrzeug auf der steilen Böschung hinab zum Mühlgraben, kippte über die vier Meter hohe Betonwand des Grabens und kam dort, 10 Meter unter dem Straßenniveau, auf den Rädern zur Endlage. Die Fahrerin konnte den PKW aus eigener Kraft verlassen und in der Nachbarschaft um Hilfe bitten. Mit leichten Verletzungen wurde sie ins Städtische Klinikum transportiert. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 1000 EUR.

(Berichterstatter: Polizeistation Hünfeld, Beckhoff, POK)

