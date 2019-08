Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190813-5: Aufmerksame Zeugen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Zeugen fassten einen 20-Jährigen, der offensichtlich eine Sachbeschädigung beging und informierten die Polizei.

Zwei Männer (48/76) stiegen am Montag (12. August) um 21:45 Uhr in ihren Wagen, der in der Keimesstraße, Ecke Alte Straße abgestellt war. Ein 20-Jähriger näherte sich dem Wagen und warf unvermittelt einen Gegenstand gegen die linke Fahrzeugseite. Ein lauter Knall war nach Zeugenaussagen zu hören. Der 20-Jährige lief davon. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Ihnen gegenüber gab er an, dass er ohne Grund ein Feuerzeug gegen das Fahrzeug geworfen hätte. Die Beamten nahmen seine Personaldaten auf und fertigten eine Strafanzeige. (bm)

