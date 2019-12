POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

PKW kommt von Fahrbahn ab - Hoher Sachschaden

Mücke - Am Mittwoch (11.12.), gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 27 Jahre alter Mann aus Homberg mit seinem weißen KIA die Landesstraße 3072 von Bernsfeld kommend in Richtung Büßfeld. Ausgangs einer S-Kurve kommt der Autofahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn mit seinem OKW ins Rutschen und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Dabei rutscht er zuerst frontal gegen die Schutzplanke, anschließend dreht sich das Fahrzeug und prallt mit dem Heck erneut in die Schutzplankte.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.500 Euro.

PKW kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Fischbach - Am Mittwoch (11.12.), gegen 21:00 Uhr, befuhr eine 35 Jahre alter Frau aus Alsfeld mit ihrem VW Passat die Landesstraße 3145 von Fischbach kommend in Richtung Vockenrod. Dabei kommt die Autofahrerin auf der schneebedeckten Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei durchfuhr sie einen Straßengraben und prallt unmittelbar dahinter gegen einen Baum.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

