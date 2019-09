Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung PI Cochem Berichtszeitraum 26.09.19 - 29.09.19

Cochem

Im Berichtszeitraum kam es zu Verkehrsunfällen mittelschweren Ausmaßes. Hervorzuheben sind:

1. Am Donnerstagmorgen, 26.09.2019, ereignete sich gegen 06.19 Uhr, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Auf der B 49 fuhr ein Fahrzeugführer eines PKW aufgrund Übermüdung auf die Gegenspur und stieß mit einem in Richtung Klotten fahrenden PKW zusammen, im Anschluss wird der unfallverursachende PKW in den angrenzenden Weinberg abgewiesen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde hierbei leichtverletzt. Zum Glück kam es bei dem Unfallgegner nicht zu einer Verletzung. Hinweis: Bei einem Unfall aufgrund Übermüdung (Typisch: "Sekundenschlaf") kommt dieses einer Straßenverkehrsgefährdung (§ 315 c StGB) gleich. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt.

2. Ein litauischer Sattelzug fuhr am Donnerstagmittag, 26.09.2019, auf der L 98 in Beilstein eine Verkehrseinrichtung um und entfernte sich von der Unfallstelle unerlaubt, obwohl er diesen Unfall bemerkt hatte. Er räumte die beschädigten Teile von der Straße. Durch aufmerksame Zeugen wurde dieses bemerkt und der Polizei mitgeteilt. Der Unfallflüchtige konnte hierdurch ermittelt und letztlich aufgefunden werden.

3. Am Freitag, 27.09.2019, kam es innerhalb kürzerer Zeit zu direkt drei unabhängig voneinander verursachten Verkehrsunfällen im Bereich Hochwasserweg Cochem, bzw. K 18, Cochem Richtung Faid, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit aufgrund regennasser Fahrbahn. Ein 79jähriger Fahrzeugführer verlor im Hochwasserweg die Kontrolle über seinen PKW, fuhr die dortige Böschung hinauf und überschlug sich. Der Fahrzeugführer musste durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt, sein PKW abgeschleppt werden. Kurz darauf verunfallte ein Kradfahrer auf der K 18 ausgangs einer Linkskurve. Auch hier musste der Unfallfahrer ärztlich versorgt und sein Motorrad abgeschleppt werden. Wiederum kurze Zeit später verlor ein Taxifahrer auf der K 18 ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Taxi und kollidierte in die Schutzplanken. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Auch hier ein Hinweis: Aufgrund langanhaltender Trockenheit und dem nun beginnenden herbstlichen Blattfall werden die Straßen, insbesondere bei Nässe schmierig glatt. Gerade jetzt ist erhöhte Vorsicht und die Anpassung der Geschwindigkeit für die vorliegenden Fahrbahnverhältnisse wichtig.

4. Zeugen gesucht:

Am Freitag, 27.09.2019, ist in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 16.30 Uhr, ein in Binningen in der Hauptstraße geparkter PKW mutwillig am Lack zerkratzt worden und somit ein erheblicher Sachschaden entstanden. Den Kratzern nach zu urteilen, könnte dieses auch durch Kinder herbeigeführt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel.: 02671/984-0

5. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erbat ein dem Durste verfallener 47jähriger Besucher der Gaststätten rund um Cochem um Hilfe, da er an irgendeiner Schule stehen würde und nicht mehr wisse, wo er nun sei. Dieser hatte weder Schuhe noch Jacke mehr an sich. Ein hilfsbereiter Anwohner verbrachte den leicht verwirrten zur Polizeiinspektion, welche sein Hotel ausfindig machen konnte. Hintergrund: Der Mann befand sich auf der Flucht. Nachdem er eine nette Begleitung gefunden hatte und sie mit ihm später ins Eingemachte gehen wollte nahm dieser die Beine in die Hand und verlief sich.

