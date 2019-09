Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rangelei auf Fußballplatz

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf der Sportanlage Trinenkamp in Bismarck leitete die Polizei am Sonntag, 15. September, gegen einen 15-jährigen Gelsenkirchener und gegen einen 16-jährigen Herner ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Auf dem Fußballplatz hatte zuvor ein B-Juniorenspiel stattgefunden. Nach Spielende, gegen 11.15 Uhr, gerieten zwei Spieler der Heimmannschaft mit drei Zuschauern in Streit. Aus der zunächst verbalen entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei traten und schlugen sich die beiden Jugendliche gegenseitig. Kurz darauf kamen etwa 15 Personen dazu, eine weitere Eskalation wurde durch das Einschreiten eines Trainers verhindert. Beide Streithähne erlitten leichte Verletzungen, mussten vor Ort aber nicht behandelt werden.

