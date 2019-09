Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht - sieben Leichtverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 13. September, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich An der Rennbahn/Kranefeldstraße in Horst ein Unfall mit sieben leicht verletzten Personen. Eine 39-Jährige Gelsenkirchenerin war mit ihrem PKW auf der Kranefeldstraße in östliche Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich An der Rennbahn/Kranefeldstraße kollidierte sie mit dem PKW eines 51-Jährigen Gelsenkircheners, der vor ihr an der Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft der 39-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten brachten die 39-Jährige zur Wache, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Der 51-Jährigen und seine sechs Mitfahrer klagten über Schmerzen und wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Polizei stellte den Führerschein der 39-Jährigen sicher. Sie erwartet ein Strafverfahren.

