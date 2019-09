Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorfahrt missachtet-zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 12. September 2019, gegen 14.50 Uhr, kam es in Resse im Kreuzungsbereich der Ahornstraße/Fichtenstraße/Hedwigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und Pkw. Ein 59-jähriger Gelsenkirchener war mit seinem Pkw auf der Fichtenstraße in Richtung Ahornstraße unterwegs. Als Vorfahrtberechtigter fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, als plötzlich ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Fahrtrichtung Ahornstraße kommend, ihm die Vorfahrt nahm. Es kam zur Kollision, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 35-Jährige aus Herne blieb unverletzt. Der 59-jährige Autofahrer verletzte sich leicht.

