Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeitungsbote ausgeraubt - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Heute Morgen, 13.September 2019, ist an der Laarstraße in Bismarck ein 65 Jahre alter Zeitungsbote ausgeraubt worden. Als er gegen 3.30 Uhr eine Zeitung in den Briefkasten der dortigen Schule werfen wollte, umzingelten ihn drei unbekannte Männer und forderten ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Sie durchsuchten den Mann und entwendeten ihm Bargeld und ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die drei in Richtung eines angrenzenden Parks. Der Geschädigte kann die Gesuchten wie folgt beschreiben: 20 bis 25 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine graue Pudelmütze mit Bommel, die anderen beiden dunkle Baseballkappen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte unter 0209/ 365 -8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

