Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend, 12. September 2019, gegen 23 Uhr, ist ein Smart auf der Kampstraße in einen geparkten Lkw mit Anhänger gefahren. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zufällig an der Örtlichkeit vorbei und stellte die massiven Beschädigungen an der Fahrzeugfront des Pkw fest. Zudem verlor der Smart Betriebsstoffe. Während der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Beamten bei dem 68-jährigen Fahrer des Smarts Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Mann musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm die zuständige Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Gelsenkirchener den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Ein Rettungswagen brachte die Beifahrerin des 68-Jährigen, die 64-jährige Ehefrau, zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die Feuerwehr entfernte die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Pkw. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell