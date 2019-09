Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 46-Jähriger Drogenhändler in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Erfolg für die Polizei Gelsenkirchen: In Untersuchungshaft sitzt jetzt ein 46-jähriger Drogenhändler, den die Polizei am Dienstag, 10. September, gegen 18 Uhr, in einer Wohnung an der Vohwinkelstraße festnahm. Die Beamten hatten zuvor bei der Durchsuchung der Wohnung größere Mengen Betäubungsmittel wie Amphetamine, Extasy, Marihuana und Crack sowie drei scharfe Schusswaffen, Munition, zwei Macheten, ein Elektroimpulsgerät und einen Teleskopschlagstock aufgefunden. Die Polizisten stellten das Rauschgift, Utensilien für den Handel, Bargeld und die Waffen sicher. Der Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell