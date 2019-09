Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Siebenjähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Cranger Straße in Erle ist heute, 12. September 2019, ein sieben Jahre alter Junge auf dem Weg zur Schule schwer verletzt worden. Das Kind lief gegen acht Uhr auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 54 Jahre alter Mann, der mit seinem Auto an einer Ampel bei Grün losfuhr, konnte nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell