Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: In den Gegenverkehr geraten und Unfall verursacht

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Laudenbach. Ein 18-jähriger Fahranfänger war mit seinem Smart gegen 18.30 Uhr auf der Südspange in Richtung Kreisverbindungsstraße K 4229 unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur K 4229 kam er in der dortigen Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen. Anschließend streifte er noch den VW-Polo einer nachfolgenden 25-Jährigen und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell