Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 53-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Schwer verletzt wurde eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, 12. September, auf der Kreuzung Münsterstraße/Parallelstraße. Die Gelsenkirchenerin war gegen 13 Uhr auf dem Radweg an der Münsterstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich wurde die Frau von einem Skoda Fabia erfasst. Dessen 75-jähriger Fahrer aus Gelsenkirchen befand sich ebenfalls auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Bismarckstraße und wollte gerade nach rechts in die Parallelstraße abbiegen. Nach dem Unfall stürzte die Radlerin zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

