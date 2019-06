Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Wohnhaus in Brand geraten

Am Pfingstmontagabend ist in Esslingen ein Einfamilienhaus in Brand geraten und hoher Sachschaden entstanden. Gegen 21.35 Uhr meldeten Nachbarn Flammen am gegenüberliegenden Haus in der Esslinger Heidestraße. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen der Wintergarten und ein ans Haus angebauter Holzschuppen lichterloh in Flammen. Das Feuer griff bereits auf das Einfamilienhaus über und machte dieses unbewohnbar. Die beiden Bewohner im Alter von 83 und 85 Jahren konnten das Gebäude unverletzt verlassen und kamen vorübergehend bei Bekannten unter. Die Feuerwehr rückte mit 14 Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften an. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindesten 400.000 Euro. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an.

