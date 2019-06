Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung vor Diskothek (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung vor Diskothek

Nach einer Auseinandersetzung mit Abgabe eines Schusses aus einer Pistole ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 21-jährigen Deutschen aus Tübingen. Dieser war in der Nacht zum Pfingstmontag, kurz vor Mitternacht, vor einer Diskothek in der Düsseldorfer Straße zunächst in einen verbalen Streit mit den Türstehern geraten und von diesen abgewiesen worden.Kurz nach Mitternacht kam der junge Mann wieder zu der Diskothek. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 21-Jährige plötzlich eine Pistole gezogen, sie gegen einen der Türsteher gerichtet und diesen bedroht haben. Dem Türsteher und seinen Kollegen gelang es, den Aggressor zu entwaffnen, wobei sich aus der Waffe ein Schuss in die Luft löste, durch den niemand verletzt wurde. Bei dem Gerangel wurde ein Türsteher leicht verletzt. Auch der 21-Jährige erlitt Verletzungen, die in einer Klinik stationär behandelt werden mussten. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Schusswaffe wurde sichergestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Michael Christner, PvD - Tel.: 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell