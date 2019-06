Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen an Pkw, in Klinik an Unfallfolgen verstorben

Nach Verkehrsunfall in Klinik verstorben

Am 20.05.2019 hat sich auf der L 383 zwischen Gönningen und der Einmündung Bronnweiler ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 77-Jährige aus nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, mehrere Fahrzeuge streifte und schließlich gegen eine Böschung prallte (siehe auch Pressemitteilung vom 21.05.2019, 11.59 Uhr). Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, wo sie am frühen Pfingstmontag an den Unfallfolgen verstarb.

Lichtenstein (RT): Motorräder zusammengestoßen

Am Sonntagmittag ist es auf der L 230 zwischen dem Kreisverkehr Traifelberg und der Abzweigung nach Holzelfingen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Motorrädern gekommen. Der 48-jährige Fahrer eines Skoda war um 14.35 Uhr vom Kreisverkehr in Richtung Münsingen unterwegs und wollte nach links in eine Verbindungsstraße nach Traifelberg abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Pkw-Lenker sein Fahrzeug jedoch anhalten. Der hinter dem Skoda fahrende 52-jährige Lenker eines Motorrades erkannte die Situation rechtzeitig und konnte noch anhalten. Der nachfolgenden 52-jährigen Fahrerin einer Moto-Guzzi gelang dies jedoch trotz Vollbremsung nicht. Sie prallte mit ihrem Motorrad in das Heck des vorausfahrenden Kraftrades. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer nach links abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Die 52-Jährige kam zu Fall und rutschte auf der Fahrbahn bis in das Fahrzeugheck des Skoda. Die Fahrerin der Moto-Guzzi wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 9 500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L 230 bis 16.30 Uhr voll gesperrt werden.

Plochingen (ES): Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

Am Pfingstsonntag sind in der Straße "Im Bruckwasen" mindestens neun Pkw beschädigt worden. In der Zeit von Mitternacht bis 11.30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeuge, welche auf einem frei zugänglichen Parkplatz abgestellt waren. Der Sachschaden wird auf circa 10 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.

Holzmaden (ES): Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Am Sonntagabend, gegen 22.05 Uhr, ist in der Brunnenstraße der Fahrer eines Pedelec schwer gestürzt. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Zweirad auf dem Gehweg die abschüssige Straße entlang. Dabei blieb er nach ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen mit dem Lenker und dem Pedal des Fahrzeugs an einem Laternenmasten hängen, schrammte danach an einer Mauer entlang und kam vor einem Hauseingang zu Fall. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen eine Steintreppe. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420 oder dem Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 in Verbindung zu setzen.

