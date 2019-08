Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte falsche Polizeibeamte halten Autofahrerinnen und Autofahrer an und kassieren Verwarnungsgeld - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen, Werkzeugdiebstähle in Nindorf und Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte falsche Polizeibeamte halten Autofahrerinnen und Autofahrer an und kassieren Verwarnungsgeld - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Am gestrigen Mittwochvormittag hat eine 25-jährige Staderin bei der Polizei Anzeige gegen zwei bisher unbekannte Personen erstattet, die sich am Abend vorher ihr gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben hatten.

Die junge Frau war danach am Dienstagabend auf der Bundesstraße 73 von der Harsefelder Straße aus unterwegs, als ein "Streifenwagen" hinter ihr hergefahren war. Auf der Bundesstraße hatte dieser dann die Autofahrerin überholt und ihr das Anhaltesignal "Bitte folgen" durch die Heckscheibe gegeben.

An der Bushaltstelle Bormannskamp angehalten, waren dann eine Frau und ein Mann aus dem "Streifenwagen" ausgestiegen und an ihr Fahrzeug herangetreten. Der Mann hatte sich mit "Polizei" vorgestellt ohne seinen Namen zu nennen und sich Papier, Warndreieck, Warnweste und Verbandkasten vorzeigen lassen. Dabei wurde offenbar festgestellt, dass der Verbandkasten abgelaufen war und die 25-Jährige wurde zur Zahlung von 25 Euro Verwarnungsgeld aufgefordert. Eine Quittung hatte man ihr aber nicht ausstellen können, da angeblich die Papierrolle des entsprechenden Gerätes leer gewesen sei. Diese sollte dann später bei ihr in den Briefkasten gesteckt werden. Als sie anschließend wieder losgefahren war, konnte sie noch beobachten, wie weitere Fahrzeug durch die angeblichen "Polizeibeamten" herausgezogen wurden.

Erst später war der Staderin der Fall komisch vorgekommen und sie hatte sich entschlossen eine Anzeige zu erstatten.

Bei dem "Streifenwagen" hatte es sich um einen blau-silbernen Kombi gehandelt der im Ortskennzeichen vermutlich ein "H" gehabt hatte.

Die beiden "Polizeibeamten" hatten eine blaue Uniform getragen, die etwas heller als normal war und der Schriftzug POLIZEI war nur auf dem Rücken angebracht.

Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Beschreibung Mann: deutsches oder russisches Aussehen, normale Statur, ca. 170 cm groß, Anfang 30 Jahre alt, hat kurze blonde Haare und einen 3-Tage Bart Beschreibung Frau: deutsches oder russisches Aussehen, normale Statur, ca. 156cm groß, 26 oder 27 Jahre alt, hat schulterlange braune Haare (offen getragen)

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Personen sich der Amtsanmaßung und des Betruges schuldig gemacht haben und haben nun ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Es werden jetzt noch andere Geschädigte als wichtige Zeugen gesucht, die ebenfalls von dem Pärchen angehalten wurden.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. Werkzeugdiebstähle in Nindorf und Stade

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in Nindorf im Muttweg und im Goldbachtal einen VW-Crafter und zwei Mercedes Sprinter aufgebrochen und daraus hochwertiges Werkzeug entwendet. Der angerichtete Schaden wird dabei auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter 04167-536.

In Stade in der Straße Adlerhorst haben Unbekannte eine auf einem Firmen-Transporter befindliche Metallkiste aufgebrochen und daraus eine Motorflex im Wert von über 1.000 Euro entwendet.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

