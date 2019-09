Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hochzeitsfeier aufgelöst

Gelsenkirchen (ots)

Heute Nacht gegen 00.45 Uhr kam es zu Streitigkeiten bei einer Hochzeitsfeier in einem Festsaal an der Knappschaftsstraße. Dort gerieten der Bräutigam sowie der Vater und der Bruder der Braut aneinander. Der Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der Bräutigam verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Hochzeitsfeier musste anschließend aufgelöst werden. Die Beteiligten müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

