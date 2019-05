FW Dinslaken: Zimmerbrand im 3.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Feuerwehr Dinslaken

Am 24.05.2019 um 8:21 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Zimmerbrand im 3.Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus am Rembrandtweg im Ortsteil Hiesfeld alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle konnte von außen eine Rauentwicklung aus der Wohnung im 3.Obergeschoss festgestellt werden. In der Wohnung befand sich bereits ein Zimmer im Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein übergreifen des Brandes auf die gesamte Wohnung verhindert werden.

Seitens der Feuerwehr wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Des Weiteren wurde das Objekt mittels Wärmebildkamera im Bereich des Schadensereignisses kontrolliert sowie Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Die Mieterin der Wohnung wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz konnte gegen 9:45 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren insgesamt 39 Einsatzkräfte der Einheit Hauptwache, der Einheit Stadtmitte sowie der Einheit Hiesfeld und der Rettungsdienst.

