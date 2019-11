Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Fischbach-Dahn (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde kurz vor Mitternacht ein Einbruch in einen großen Einkaufsmarkt in der Bitscher Straße gemeldet. Wenige Minuten später meldete ein Passant, dass eine Palette vor dem Eingang zum Markt stehen würde und die Tür offen stehe. Personen wurden keine wahrgenommen. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Tür aufgehebelt worden war. Personen waren nicht mehr vor Ort und auch die Nahbereichsfahndung verlief negativ. Es ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter gestört wurden und vom weiteren Vorhaben abließen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

