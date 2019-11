Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Pkw-Teilen

Zweibrücken (ots)

Am 05.11.2019 unmittelbar vor 06:30 Uhr demontierte ein bislang unbekannter Täter an einem in der Vogesenstraße am Anwesen Nr. 39 abgestellten schwarzen 3er BMW die beiden Seitenschweller und entfernte sich mit dem Diebesgut zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Ein Zeuge war zur genannten Zeit durch zwei laute Geräusche aufmerksam geworden und hatte beim Blick aus dem Fenster einen jungen Mann gesehen, der sich hastig zu Fuß vom Tatort entfernte und dabei zwei größere, dunkle und längliche Gegenstände getragen hatte. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- 20 - 25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - trug dunkle Jacke mit Kapuze und blaue Jeans

Der Schaden beträgt ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



