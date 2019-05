Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zwölf zu schnell

Germersheim (ots)

Zwölf zu schnelle Autofahrer hat die Polizei bei einer Messung am Montagmorgen in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr im Bereich am alten Hafen festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h lag der Höchstwert bei 53 km/h. Weiterhin hatte ein Fahrer nicht den Sicherheitsgurt angelegt und musste 30 EUR Verwarnungsgeld bezahlen.

