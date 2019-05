Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Verlorenen Geldbeutel unterschlagen

Annweiler (ots)

Nachdem am 05.05.2019 ein Mann gegen 19:00 Uhr bei seiner Sparkasse Geld abgehoben hatte, rutschte ihm wahrscheinlich beim Einsteigen in sein Auto, welches am Messplatz in Annweiler abgestellt war, der Geldbeutel unbemerkt aus der Hosentasche. Als er zuhause den Verlust bemerkt hatte und zum Messplatz zurückkehrte, war der Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Inhalt nicht mehr auffindbar. Zum Zeitpunkt des Verlustes befanden sich nach Angaben des Geschädigten mehrere Jugendliche in der Nähe. Diese oder auch andere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

