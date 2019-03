Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190320 - 310 Bundesautobahn 3: Lkw-Brand

Frankfurt (ots)

(md) Heute Morgen (20.03.2019) geriet ein Lkw auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd in Brand.

Der Fahrer war gegen 08:55 Uhr mit seinem 7,5-Tonner auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz Offenbach wurde der Lkw von alleine langsamer. Der Fahrer hielt daraufhin auf dem Standstreifen. Ohne Vorwarnung schlugen Flammen aus dem Motorraum, die auf das Fahrerhaus übergingen. Der Fahrer konnte den Lkw noch rechtzeitig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr löschte das vollständig brennende Fahrerhaus.

Der finanzielle Schaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Aufgrund der Löscharbeiten und der Bergungsmaßnahmen mussten die beiden rechten Fahrspuren für mehrere Stunden vorübergehend gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr mit einer Staulänge von mehr als 15 Kilometern.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

