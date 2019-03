Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190320 - 309 Frankfurt-Nied: Diebstahl von weißem Kleintransporter

Frankfurt (ots)

(md) Am Dienstag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr, gelang es Unbekannten in der Oeserstraße einen weißen Mercedes Sprinter zu stehlen.

Der Transporter war auf dem Parkplatz der S-Bahn-Station Nied abgestellt. Dort verschaffte man sich Zugang zum Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Parkplatz.

Eine Suche nach dem Sprinter verlief bislang ohne Ergebnis. Der Wert des Transporters beziffert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Wer kann Angaben zu dessen Verbleib machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell