Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 06.05.19, zwischen 07:45 Uhr und 09:00 Uhr, wurde im Maxburgring, vor dem Anwesen Nr. 5a, ein Pkw Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen die Beifahrerseite des Mercedes und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell