Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Vandalismus in der Rathausstraße

Bild-Infos

Download

Freimersheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurden in der Rathausstraße an einer mit Bauzaun abgegrenzten Baustelle die dort abgestellten Baustellenfahrzeuge beschädigt. Vermutlich mit einem Stein wurden die Frontscheiben, mehrere Außenspiegel sowie die Beleuchtungseinrichtungen eingeschlagen. Des Weiteren wurden Tankdeckel an Rüttelplatten und anderen Arbeitsgeräten mutwillig zerstört. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Jugendgruppe, die gegen 5 Uhr durch die Rathausstraße zog. Der Sachschaden wird auf 3000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell