Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Zeitungsstapel angezündet

Bild-Infos

Download

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Unbekannte Täter zündeten am 06.05.2019 gegen 10:25 Uhr einen größeren Stapel von Werbeprospekten an. Die Zeitungsbeilagen waren vermutlich durch den Täter im Bereich des Radwegs an der Natorampe angehäuft worden. Das kleinere Feuer konnte durch die verständigte Feuerwehr rasch gelöscht werden

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell