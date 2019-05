Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgängerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 06.05.19, gegen 11:00 Uhr, übersah ein 80-jähriger Fahrer eines Opel Vivario beim Ausparken eine hinter seinem Fahrzeug befindliche Fußgängerin, welche die Weinstraße in Höhe des Anwesen Nr. 68 überqueren wollte. Infolge der Berührung stürzte die Fußgängerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Zusammenhang mit dem Unfall werden insbesondere zwei Passanten gesucht, die den Unfall beobachtet haben dürften. Sie werden gebeten sich unter Telefon 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.

