Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw macht sich selbständig

Oberotterbach (ots)

Am Montag, 06.05.19, gegen 12:55 Uhr, kam es in der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein vor dem Anwesen Nr.6 geparkter Pkw BMW Mini setzte sich trotz angezogener Handbremse auf der leicht abschüssigen Straße, selbständig in Bewegung und rollte gegen einen geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro.

