Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Baucontainer

Pirmasens (ots)

Ein großer Baucontainer, der auf der Baustelle im Hinterhof der Landgraf-Ludwig-Realschule-Plus" in der Alleestraße abgestellt ist, wurde im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, 31.10.2019, 16:45 Uhr, bis gestern, 07:30 Uhr, von unbekannten Tätern aufgebrochen. Entwendet wurden mehrere hochwertige Markenwerkzeuge der Firmen Bosch Stihl, Hilti und Makita. Teilweise sind die Geräte sperrig und schwer, wie z.B. mehrere Stemmhämmer und eine Motorflex. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport zur Verfügung hatten. Die Zufahrt muss über die reguläre Einfahrt zwischen Alleestraße 30 und 36 erfolgt sein. Der Gesamtschaden liegt im fast fünfstelligen Bereich. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Containeraufbruch, gerade auch hinsichtlich eines während des verlängerten Wochenendes in die Baustelle einfahrenden Fahrzeuges, Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

