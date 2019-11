Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Wohnhaus

Battweiler (ots)

Am 04.12.2019 zwischen 12:30 Uhr und 23:20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter nach Zerstörung eines Bewegungsmelders in ein Einfamilienhaus in der Reichwaldstraße ein, nachdem sie zuvor ein Terrassenfenster aufgehebelt hatten. Im Hausinnern wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs und bittet die Bevölkerung um Mitteilung, falls jemand im Tatzeitraum in der gesamten Ortslage verdächtige Beobachtungen gemacht haben sollte.

