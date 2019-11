Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit leichtverletzter Fahrerin

Pirmasens (ots)

Eine 21jährige Twingo-Fahrerin fuhr gestern gegen 17:15 Uhr von der A8 auf die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens ab. In der Überleitung geriet sie wohl aufgrund des gerade herrschenden Starkregens und der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Sie wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Ihre 22jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 9000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Außerdem wurden 5 Meter Leitplanke beschädigt.

