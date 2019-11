Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Contwig (OT Stambach) (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2019, 15:00 Uhr bis 03.11.2019, 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Talstraße in Höhe des Anwesens Nr. 16 in Richtung Wald geparkten schwarzen Renault-Megane, indem er fast die ganze rechte Seite mit einem spitzen Gegenstand horizontal zerkratzte. Es entstand Sachschaden von mindestens 2.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

