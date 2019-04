Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Mehrere Firmentransporter aufgebrochen

Isselburg (ots)

In Werth und Anholt wurden in der Nacht zum Samstag mehrere Firmentransporter aufgebrochen und Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Bislang sind fünf Taten angezeigt worden: Tatorte in Werth: Im Neußpand, Pendeweg, Der lege Weidendeich Tatorte in Anholt: Schlesier Straße, Markt

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

