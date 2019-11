Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 02.11.2019, 03:00 Uhr bis 03.11.2019, 15:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Athenstraße in Richtung Berlingshecke und streifte dabei den linken Außenspiegel eines in der Athenstraße am Straßenrand in Höhe der Anwesen 33a - 37 in Richtung Berlingshecke geparkten schwarzen Pkw der Marke Chevrolet, Typ Aveo. Obwohl er einen Schaden von ca. 300 EUR verursacht hatte, entfernte sich der unbekannte Pkw-Führer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

