POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Heinsberg-Schafhausen (ots) - Ein Pkw, der an der Kuhlertstraße parkte, wurde am Mittwoch, 5. Dezember, zwischen 00.40 Uhr und 06.45 Uhr, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Diese schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um in den Innenraum zu gelangen. Ob sie etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

