POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich Spaziergängerin - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein unbekannter Mann entblößte sich am Sonntagmittag in Wiesloch einer 60-jährigen Frau. Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Hund im Dämmelwald spazieren. In der Verlängerung der Parkstraße kam ihr am Ende des geraden Wegs in den Wald ein Mann auf einem Fahrrad entgegen, der sich zunächst auf eine Parkbank setzte. Als sie mit dem Unbekannten auf einer Höhe war, drehte sich dieser halb zu ihr und manipulierte mit herabgelassener Hose an seinem Geschlechtsteil herum. Dabei sprach er die Frau in anzüglicher Weise an. Die 60-Jährige nahm ihr Mobiltelefon zur Hand und erwiderte, dass sie ein Bild fertigen würde, woraufhin der Unbekannte auf sein Fahrrad stieg und in Richtung Mülldeponie davon radelte.

Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt:

- Anfang 20 - Ca. 170 bis 175 cm groß - Sprach gebrochen Deutsch

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621-174-4444 zu melden.

