POL-MA: Mannheim/BAB656: 21-Jährige kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich.

Mannheim/BAB656 (ots) - Am Montagmorgen überschlug sich eine 21-jährige Frau auf der A 656 bei Mannheim mit ihrem Auto und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Frau war kurz vor sechs Uhr mit ihrem Renault Twingo in Richtung Heidelberg unterwegs. Im einspurigen Baustellenbereich kam sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn am und fuhr auf die Betongleitwände. Dabei überschlug sie sich und kam auf den Rädern auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Derzeit lässt sich der Sachschaden noch nicht näher abschätzen. Die Feuerwehr Mannheim, Wache Mitte, war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt und klemmte die Batterie des Fahrzeuges ab. Im Anschluss an die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Der Verkehr wurde währenddessen über die alte Fahrbahn im Baustellenbereich um die Unfallstelle geleitet. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell