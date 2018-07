POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Erst vor zwei Frauen onaniert, dann beleidigend geworden und schließlich um sich geschlagen

Mannheim (ots) - Mit einem rabiaten Exhibitionisten bekamen es am Freitagabend zwei junge Frauen im Bereich der Neckarstadt-Ost zu tun.

Die beiden 18-Jährigen befanden sich gegen 19:15 Uhr auf einem Spielplatz in der Landwehrstraße. Aufgrund von Schreien bemerkten die beiden Frauen einen in einem Mehrfamilienhaus im Ulmenweg am Fenster stehenden Mann. Dieser war gänzlich unbekleidet und manipulierte an seinem Glied. Auch nachdem die jungen Frauen auf ihn aufmerksam geworden waren, setzte er sein Tun fort und beleidigte die Geschädigten zudem auf das Übelste. Doch dabei blieb es nicht. Schließlich erschien er mit seinem Hund auf dem Spielplatz und hetzte den Vierbeiner auf die Frauen. Der Gutmütigkeit des Tieres dürfte es zu verdanken sein, dass nichts passierte und eine der Frauen, das Tier am Halsband zu fassen bekam und es festhielt. Im unmittelbaren Anschluss schlug der Unbekannte mit der mitgeführten Hundeleine nach den Frauen sowie deren mittlerweile hinzugekommene Begleiter. Verletzt wurde niemand, wohl auch, weil die Angegriffenen den Schlägen ausweichen konnten.

Auch gegenüber der zwischenzeitlich verständigten Polizei gebärdete sich der 36-jährige Neckarstädter aggressiv und beleidigend. Der Grund für sein Verhalten dürfte zumindest teilweise in übermäßigem Alkoholgenuss, er pustete über 1,3 Promille, zu suchen sein.

Der außer Rand und Band Geratene wird sich nun auf mehrere Strafanzeigen einstellen müssen.

