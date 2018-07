POL-MA: Mannheim-Neckarau: Exhibitionist am Strandbad, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am späten Freitagnachmittag kam es im Bereich des Franzosenwegs, kurz vor dem Parkplatz des Strandbads zum Auftreten eines Exhibitionisten.

Die Geschädigte, eine 66-jährige Frau, war gegen 16:45 Uhr im Waldpark unterwegs, als sie an beschriebener Stelle auf den Unbekannten stieß. Der Unbekannte soll am Waldrand gestanden haben und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 170cm groß, schwarzes Haar mit Geheimratsecken, bekleidet mit hellem T-Shirt und heller Hose sowie Sonnenbrille

Personen, welchen der Mann ebenfalls auffiel, oder die Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.

