POL-MA: Mannheim-Käfertal: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mannheim-Käfertal (ots) - Ein betrunkener Autofahrer gebärdete sich am Sonntagabend nach einer Verkehrskontrolle im Stadtteil Käfertal völlig uneinsichtig und ging auf Polizeibeamte los. Der 58-jährige Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach 23 Uhr durch seine Fahrweise auf und sollte kontrolliert werden. Er ignorierte sämtliche Anhaltesignale der Beamten. Er fuhr einfach weiter bis zu seiner Wohnanschrift. Hier wurde er schließlich von den Beamten überprüft. Auch hier zeigte er sich unkooperativ und weigerte sich, seinen Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen. Dabei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem des Mannes und dessen stark schwankenden Gang. Ein Alkoholtest war zunächst nicht möglich, da der 58-Jährige, offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung, nicht mehr in der Lage dazu war. In der Folge sollte er zum Revier mitgenommen werden. Hiergegen setzte er sich zur Wehr und schlug einen Beamten ins Gesicht. Auf dem Polizeirevier Käfertal konnte schließlich ein Alkoholtest durchgeführt werden. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung ermittelt. Der Führerschein des Mannes wurden einbehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Ehefrau gegeben.

