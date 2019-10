Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Blumenau: In Kirche eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Blumenau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die St. Michael-Kirche im Stadtteil Blumenau ein. Die Einbrecher hebelten in der Nacht die verglaste Seiteneingangstür des Gotteshauses im Ascherslebener Weg auf und gelangten so in die Kirchenräume. Anschließend brachen sie die Tür zur Sakristei auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob und was gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell