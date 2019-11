POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Fenster eingeworfen

Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter am späten Dienstagabend gegen 22.40 Uhr das Fenster einer Wohnung in der Zeppelinstraße eingeworfen und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Steinewerfer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Betrunkener wird renitent

Zunächst nicht ansprechbar war ein 29-Jähriger, der in der Nacht zum Dienstag gegen 00.45 Uhr auf dem Boden eines Zuges liegend im Bahnhof angetroffen wurde. Der erheblich alkoholisierte Mann, der sich allein nicht auf den Beinen halten konnte, reagierte anschließend auf die Hilfe von Polizisten und des Rettungsdienstes aggressiv, schlug und spuckte um sich. Die Beamten waren deshalb gezwungen, dem 29-Jährigen Handschließen und einen Spuckschutz anzulegen. Der Betrunkene, der auch im Krankenhaus laut herumschrie, wurde dort für den Rest der Nacht untergebracht.

Sigmaringen

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro ist am Dienstagnachmittag gegen 13.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 entstanden. Der 28-jährige Lenker eines BMW hatte die Bundestraße von Inzigkofen in Richtung Sigmaringen befahren und nach der Auffahrt zur B 313 weiter in Richtung Stadtmitte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollen. Hierbei übersah er jedoch einen 55-jährigen auf gleicher Höhe befindlichen Autofahrer und stieß mit dessen Range Rover seitlich zusammen.

Sigmaringen

Auto angefahren

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 05.45 und 14 Uhr einen auf dem Parkplatz an der Landesbahnstraße abgestellten Ford Fiesta angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von über 1.000 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0.

Krauchenwies

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 5.000 Euro ist am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Krauchenwies entstanden. Die 52-jährige Lenkerin eines Volvo war von der Robert-Bosch-Straße kommend nach links in die Bittelschießer Straße eingebogen und hatte hierbei einen Lkw übersehen, dessen Lenker von Krauchenwies in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich kamen keine Personen zu Schaden.

Krauchenwies / Mengen

Verkehrskontrollen

Bei Überwachungsmaßnahmen des gewerblichen Güterverkehrs stellten Beamte der Verkehrspolizei am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr bei der Überprüfung der digitalen Daten eines Sattelzuges auf der B 311 fest, dass der 39-jährige Lenker unmittelbar vor der Kontrollstelle aus Richtung Sigmaringen kommend mit 90 km/h fuhr, obwohl nur 60 km/h erlaubt sind. Nach Abzug einer Toleranz von 6 km/h ergibt dies eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 24 km/h.

Ein weiterer Sattelzugfahrer, den die Verkehrspolizei bereits am Vormittag auf der B 311 bei Mengen überprüfte, war ebenfalls zu schnell unterwegs und überschritt laut der digitalen Aufzeichnungen die vorgeschriebene Geschwindigkeit um 25 km/h. von dem 55-jährigen ausländischen Lkw-Lenker erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung.

Gammertingen

Nach Unfall davongefahren

Sachschaden von rund 2.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Dienstag einen dunkelbraunen Suzuki Swift in Gammertingen angefahren hat. Der Pkw war zwischen 7.30 Uhr und 11.15 Uhr in der Breitestraße, kurz vor der Einmündung Schrotgasse, danach bis etwa 13.40 Uhr in der Mozartstraße und zwischen 13.45 und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Gymnasiumssporthalle in der Schrotgasse abgestellt. Personen, die an einer der Örtlichkeiten den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, in Verbindung zu setzen.

Gammertingen

Sachbeschädigungen

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Josef-Wiest-Straße sowie eine Wand der Realschule in der Kiverlinstraße mit gelber und schwarzer Farbe besprüht und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Während an der Bushaltestelle die Zahl 102 und das Wort "Hallo" mit zwei Augen und einem Mund gesprayt wurde, sprühten die Unbekannten auf eine Betonmauer der Realschule "Fuck School". Personen, die am Wochenende Verdächtiges bei der Bushaltestelle bzw. der Schule beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Inzigkofen

Gestürzter Leichtkraftradfahrer

Zum Glück unverletzt blieb ein 16-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Hunsrücken". Der Jugendliche hatte sich erschrocken, als ihm in einer leichten Rechtskurve ein Autofahrer entgegenkam und vermutlich zu stark die Vorderradbremse seines Leichtkraftrades betätigt. Der 16-Jährige stürzte deshalb und rutschte mit seinem Zweirad gegen die Front des Pkw. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro.

Bingen

Sachbeschädigung

Reichlich Alkohol war bei einem 30-Jährigen im Spiel, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 00.45 Uhr auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der "Schmidl Siedlung" stieg und dort die Scheibe der Balkontür einschlug, um in eine Wohnung zu kommen. Alarmierte Polizeibeamte fanden anschließend den auf dem Fußboden hinter dem Sofa schlafenden Mann. Wie dieser zu verstehen gab, sei er mit seinem Freund in der Diskothek gewesen, dieser habe aber noch nicht nach Hause gehen wollen. Da er keinen Schlüssel hatte, sei er auf diese Art und Weise in die Wohnung gelangt. Der 30-Jährige, dessen Alkoholtest 1,4 Promille ergab, hat sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten.

Veringenstadt

Geschwindigkeitskontrollen

Zwischen 11.15 und 14.45 Uhr haben Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag mit dem Lichtschrankenmessgerät Geschwindigkeitskontrollen auf der B 32 in Höhe "Altes Lagerhaus" durchgeführt, wo die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt ist. Von insgesamt 445 gemessenen Kraftfahrzeugen waren 18 Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs und mussten deshalb angezeigt werden. Der Lenker eines Kleintransporters überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit gleich um 25 km/h.

Herbertingen

Klingelstreich endet im Gewahrsam

Ein 33-jähriger Mann wurde am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, nachdem er betrunken in der Hindenburgstraße bei mehreren Bewohnern geklingelt und diese angepöbelt hatte. Außerdem schrie der Mann in der Straße laut herum, so dass Anrainer schließlich per Notruf die Polizei alarmierten. Eine Streifenwagenbesatzung brachte den Mann daraufhin nach Hause. Hiervon unbeeindruckt begab sich der Betrunkene erneut auf Tour, um an den Häusern in der Hindenburgstraße zu klingeln. Da der 33-Jährige weiterhin unbelehrbar war, wurde er in Gewahrsam genommen und nach anschließender Haftfähigkeitsuntersuchung im Krankenhaus in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausgenüchtert.

Ostrach

Unfall

Zwei leicht verletzte Personen forderte ein Unfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Mühlenstraße. Ein 52-jähriger Radfahrer war auf der Mühlenstraße in Einhart aus Richtung Eimühle kommend unterwegs. Plötzlich trat eine 36-jährige Fußgängerin, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, auf die Fahrbahn und stieß mit dem Radfahrer zusammen.

Bad Saulgau

Betrügerischer Anruf

Eine unbekannte Frau mit osteuropäischem Akzent meldete sich am Dienstag telefonisch bei einem älteren Mann und teilte mit, dass er eine hohe Geldsumme gewonnen habe. Um diese auszahlen zu können, solle er zuvor mehrere tausend Euro für Notar- und Nebenkosten zahlen. Der Angerufene ging nicht darauf ein und verständigte die Polizei.

Bad Saulgau

Unfall

Rund 4000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bad Saulgau und Bernhausen. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin war auf dem nur drei Meter breiten Weg unterwegs, als ihr in einer scharfen Rechtskurve eine 31-jährige Mercedes-Lenkerin entgegenkam. Die 18-Jährige bremste ihr Fahrzeug stark ab, dennoch kam es zur Kollision mit dem anderen Wagen.

Pfullendorf

Unfall

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung ereignete sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kellerweg. Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin wollte nach rechts in den Kellerweg einbiegen und übersah einen herannahenden, bevorrechtigten 33-jährigen Pkw-Lenker, der den Kellerweg bergaufwärts befuhr. Die Frau versuchte noch, dem anderen Pkw auszuweichen, stieß aber dennoch mit diesem zusammen. An den Pkw entstand Sachschaden von rund 5500 Euro, verletzt wurde niemand. Die Vorfahrt ist in dem Bereich nicht durch Zeichen geregelt, es gilt "Rechts vor Links".

