POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

-- Konstanz

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Dienstag, 09.30 Uhr, einen in der Sankt-Gebhard-Straße abgestellten Audi. Vermutlich bei der Vorbeifahrt streifte er das Fahrzeug, verursachte Sachschaden von rund 1.000 Euro und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Graffiti

In der Nacht von Samstag auf Sonntag besprühten unbekannte Täter in der Rosgartenstraße die Fassade und eine Schaufensterscheibe einer Metzgerei mit blauer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Konstanz

Katze ausgewichen - Unfall verursacht

Eine 24-jährige VW-Lenkerin, die am heutigen Mittwochmorgen gegen 02.15 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße einer Katze ausgewichen war, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein und einen Holzpfosten. Die Autofahrerin und Katze blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Moos

Einbruchsversuch

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Samstag ein Fenster des Gebäudes der Gemeindeverwaltung Moos. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte der Unbekannte gewaltsam in das Innere des Hauses zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, zu wenden.

Gaienhofen

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Täter am Dienstag im Zeitraum von 07.45 Uhr bis 15.45 Uhr einen Mercedes-Benz, der auf dem Parkplatz eines Hotels in der Kirchgasse abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu informieren.

Singen

Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger VW-Lenker übersah am heutigen Mittwoch gegen 06.30 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Max-Porzig-Straße den VW eines 49-Jährigen. Bei der Kollision blieben beide Fahrer unverletzt, es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Rielasingen

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter zwischen Montag, 09.30 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Roseneggstraße verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, die Terrassentür zu öffnen, verursachte jedoch Sachschaden von rund 6.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, zu melden.

Tengen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum vom 6. November bis 11. November auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Dr. Augele Straße einen Citroen Jumper. Ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Anhand der Unfallspuren wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Baustellenfahrzeug handelt. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Engen, Tel. 07733/940922, erbeten.

Stockach

Verkehrsunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Meersburger Straße ereignet hat. Ein 43-jähriger Opel-Lenker fuhr von einem Tankstellengelände auf die Meersburger Straße ein und übersah hierbei eine stadteinwärts fahrende 37-jähirge Audi-Lenkerin. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer.

A 81 / Mühlhausen-Ehingen

Verkehrsunfall

Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und Sachschaden von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 08.30 Uhr auf der A 81 ereignete. Ein 23-jähriger Seat-Lenker kam aus noch unbekannter Ursache zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonwand. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Hierzu wurden beide Fahrspuren kurzzeitig gesperrt.

