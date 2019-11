POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter zwischen Sonntag, 00.00 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Schneckenburgstraße verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, die Eingangstüre mit einem massiven Glasaschenbecher einzuschlagen. Ein neben der Tür befindliches Fenster wurde ebenfalls beschädigt, so dass ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Radfahrer und Fußgänger geraten aneinander - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Körperverletzungsdelikt, das am Montagabend gegen 18.00 Uhr begangen wurde. Wie mehrere Zeugen angaben, befuhr ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer verbotswidrig den Fußgängerweg auf der östlichen Seite der Alten Rheinbrücke mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts. Etwa mittig der Brücke kam es zu einem bislang nicht bezeugten Unfallgeschehen. Der Radfahrer gab gegenüber der Polizei an, von einem 29-jährigen Fußgänger gestoßen worden zu sein, während dieser aussagte, dass der 61-Jährige ihn angefahren habe. Im Anschluss kollidierte der Pedelec-Fahrer mit dem Geländer der Brücke und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Nach dem Unfall entfernte sich der Jüngere in nördliche Richtung und wurde vom Älteren zu Fuß verfolgt. Beide rannten die Treppe zur Seestraße hinunter und auf Höhe Conrad-Gröber-Straße rauften sich die beiden schließlich. Passanten verständigten daraufhin die Polizei. Vom Rettungswagen wurde der verletzte Senior zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Verkehrsunfall nach Streifvorgang

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr in der Bleichwiesenstraße, als ein Bus-Fahrer einen Pkw streifte. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker bog von der Böhringer Straße kommend in die Bleichwiesenstraße ein und musste zu Beginn der Straße verkehrsbedingt halten. Der entgegenkommende Bus-Fahrer bog nach links in die Böhringer Straße ein und streifte hierbei das Fahrzeugheck des 51-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Moos

Fehler beim Überholen

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 4.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 17.45 Uhr auf der L 192 zwischen Moos und Iznang. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin fuhr auf der Landesstraße in Richtung Höri hinter einem Traktor und setzte zum Überholen der Zugmaschine an. Hierbei übersah sie eineb bereits auf der Gegenfahrspur auf gleicher Höhe befindlichen Pkw einer 54-Jährigen, die gerade im Begriff war, die beiden Fahrzeuge zu überholen. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt.

Engen

Autofahrer erfasst Fußgänger

Leichte Verletzungen erlitt eine 37-jährige Fußgängerin am Montag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hegaustraße. Eine 67-jährige Pkw-Lenkerin fuhr auf einen Stellplatz nahe dem Eingangsbereich und übersah vermutlich infolge Unachtsamkeit die Passantin. Die Frau wurde am linken Bein gestreift und stürzte zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde die 37-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Diebstahl und gefährliche Körperverletzung

Nach einem beobachteten Ladendiebstahl wurde ein 42-jähriger Mann am Montag gegen 17.30 Uhr von einem 33-jährigen Angestellten eines Lebensmitteldiscounters in der Uhlandstraße angesprochen und zur Rede gestellt. Daraufhin kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 42-Jährige auf den Jüngeren einschlug. In diese Konfrontation mischte sich ein 53-jähriger Mann ein und schlug mehrmals gegen den Kopf des Angestellten. Von Beamten des Streifendienstes wurden die beiden leicht alkoholisierten Beschuldigten auf das Revier gebracht und zum Sachverhalt vernommen. Von dem 42-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Konstanz zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben.

Singen

Pkw beschädigt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am vergangenen Wochenende in der Schwarzwaldstraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter sprang vermutlich auf dem Dach eines abgestellten Fiat herum und dellte dieses dabei ein. Zudem trat der Unbekannte die Seitenspiegel ab. Der Schaden dürfte sich auf rund 3.500 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ereignete sich am Montagmorgen gegen 09.45 Uhr in der Freiheitstraße. Eine 71-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am linken Fahrbahnrand los und übersah hierbei das Auto einer 42-jährigen Frau, die zuvor aus einer Tiefgarage auf die Straße gefahren war. Durch die anschließende Kollision wurde das Fahrzeug der 42-Jährigen auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Steißlingen

Arbeitsunfall

Ein 19-jähriger Arbeiter erlitt am Montag gegen 15.30 Uhr auf einer Baustelle in der Kornengasse leichte Verletzungen, als er sich mit einem Klammerschussgerät versehentlich ins Bein schoss. Beim Hochziehen des Gerätes am Luftschlauch löste sich ein Schuss und eine Klammer drang dem 19-Jährigen unterhalb der Wade ins Bein. Sie musste im Krankenhaus entfernt werden.

