POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Ravensburg-Oberzell

Verkehrsunfall unter Alkohol

Der 23-jährige Lenker eines Skoda Fabia befuhr am Samstagvormittag gegen 08.15 Uhr alkoholisiert die Straße "Im Bergle" in einem Wohngebiet in Oberzell und kam in Folge seiner Trunkenheit auf der über den Güllenbach führenden Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen das dortige Brückengeländer stieß. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die an der Unfallstelle beim Unfallverursacher festgestellte Atemalkoholkonzentration ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,7 Promille schließen, weshalb dem 23-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde sichergestellt. An der Unfallstelle zeigte sich der Unfallverursacher aggressiv und unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten, weshalb gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurde.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Verletzten

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro und drei leicht verletzte Fahrzeuginsassen waren die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Allmandstraße ereignete. Der 25-jährige Lenker eines Mazdas fuhr aus einer Tiefgaragenausfahrt auf die Allmandstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt des 45-jährigen Lenkers eines Skoda Fabia, der auf der Allmandstraße fuhr. Nach dem Zusammenstoß mit dem Mazda wurde der Skoda Fabia auf zwei im Bereich der Unfallstelle parkende Pkw aufgeschoben. Der Mazda und der Skoda Fabia waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Einbruch in Elektrofachgeschäft

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in das Betriebsgebäude eines Elektrofachgeschäfts in der Straße "Im Ballenmoos" ein und entwendeten Kommunikationsgeräte im Wert von über 60.000 Euro. Personen, die der Polizei gegenüber sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch, zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu melden.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Samstag oder am Samstagvormittag im Zeitraum von 01.00 bis 09.00 Uhr gewaltsam die Heckscheibe eines auf einem Privatgrundstücke im Drosselweg geparkten Audi A4 mit Ravensburger Kennzeichen. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu melden.

Ebersbach-Musbach

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Der 70-jährige Lenker eines Renault Kangoo befuhr am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Gemeindeverbindungstraße aus Richtung Menzenweiler in Richtung Ebersbach und überquerte die Landesstraße 285. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 62-jährigen Lenkers eines Volkswagens, der auf der Landesstraße 285 aus Richtung Musbach in Richtung Aulendorf fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde beidem Verkehrsunfall niemand.

Ebersbach-Musbach

Verkehrsunfall unter Alkohol

Der 50-jährige Lenker eines Suzukis befuhr in der Nacht zum Sonntag gegen 23.45 Uhr die Landesstraße 286 aus Richtung Ebersbach in Richtung Aulendorf. In einem Waldstück kam er in einer Linkskurve auf Grund starker Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Baumstumpf. Anschließend schleuderte er gegen ein Verkehrszeichen, das beschädigt wurde. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die an der Unfallstelle beim Unfallverursacher festgestellte Atemalkoholkonzentration ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als 1,7 Promille schließen, weshalb dem 50-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde sichergestellt. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Bodnegg

Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs stieß im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag in der Ahornstraße vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen eine Werbetafel, die hierbei beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

