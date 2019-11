POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin und Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf der Ziegelstraße in der Südstadt ereignete. Die 17-jährige Lenkerin eines Fahrrades befuhr die Ziegelstraße aus Richtung der Kreuzung Meersburger Straße / Ziegelstraße in Richtung der Kreuzung Zwergerstraße / Ziegelstraße. Im Bereich der Kreuzung Zwergerstraße / Ziegelstraße wurde sie durch den Lenker oder die Lenkerin eines größeren, schwarz lackierten Pkw überholt. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang, in dessen weiteren Verlauf die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das unfallverursachende Fahrzeug durch eine etwa 40 Jahre alte Frau mit rötlichen Haaren gefahren. Diese wurde auf den Verkehrsunfall aufmerksam, setzte jedoch ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen oder sich um die Versorgung der gestürzten Fahrradfahrerin und die Regulierung des Unfallschadens zu kümmern. Bei ihrem Pkw soll es sich um einen Kombifahrzeug der Marke Volkswagen gehandelt haben. Auf dem Kofferraum sahen Zeugen rosafarbene Blumensticker. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin oder ihren Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Die 47-jährige Lenkerin eines Nissan Micra befuhr am Samstagabend gegen 19.00 Uhr die Allmandstraße in Richtung Innenstadt und missachtete an der Kreuzung Allmandstraße / Kapuzinerstraße die durch die Vorfahrtsregel "rechts vor links" geregelte Vorfahrt des 23-jährigen Lenkers eines VW Polo, der auf der Kapuzinerstraße aus Richtung des Alten Gaswerkes in Richtung Hauptfriedhof fuhr. Der Lenker des VW Polo wurde beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

Ravensburg

Versuchter Einbruch in ein Wohngebäude

Unbekannte Täter versuchten am Samstag im Zeitraum von 12.00 bis 20.00 Uhr in dem Mehrfamiliengebäude Saumweg 9 eine Wohnungstüre aufzuhebeln, was ihren nicht gelang. Die Inhaber der betroffenen Wohnung stellten nach ihrer Rückkehr den an der Wohnungstüre verursachten Schaden fest. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333.

Ravensburg-Oberhofen

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter traten im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag in der Kemmerlanger Straße im Bereich der Einmündung der Rebstraße in die Kemmerlanger Straße an einem dort geparkten Kia gegen das Gehäuse des linken Außenspiegels, wodurch das Spiegelglas zerstört wurde. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand am Sonntagmittag im Zeitraum von 12.00 bis 13.15 Uhr an einem auf dem Parkplatz "Scheffelplatz" an der Parkstraße geparkten, schwarz lackierten Opel Mokka X mit Münchner Kennzeichen. Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Seite des Opels und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten, vermutlich rot lackierten Pkw stieß am Sonntag im Zeitraum von 06.00 bis 14.00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Seite eines auf dem Parkplatz des St. Elisabethen-Klinikums in der Elisabethenstraße geparkten, schwarz lackierten Mazda mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag am Schulgebäude der Gewerblichen Schule in der Gartenstraße Lamellen von mehreren geschlossenen Jalousien und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Aufgrund der im Bereich des Tatortes festgestellten Menge an Unrat ist davon auszugehen, dass die Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit einem dort stattgefundenen Trinkgelage verursacht wurden. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Weingarten

Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr an der Kreuzung Hähnlehof- / Sauterleute- / Lindenstraße ereignete. Die 29-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr die Sauterleutestraße in westliche Richtung und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des 20-jährigen Lenkers eines Mercedes-Benz E-Klasse, der auf der Hähnlehofstraße aus Richtung Ravensburg in Richtung Marienfriedhof fuhr. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Unfallgeschädigter gesucht

Am Freitag erschien ein 78-jähriger Rentner beim Polizeiposten Bad Waldsee und teilte mit, dass er am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 16.00 bis 17.00 Uhr die Straße "Entenmoos" im Innenstadtbereich befahren und hierbei vermutlich einen dort geparkten Pkw gestreift habe. Erst zu Hause sei er auf den an seinem schwarz lackierten Pkw entstandenen Unfallschaden aufmerksam geworden. Personen, die der Polizei Hinweise zum geschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu melden.

Bad Waldsee

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Sonntagabend erhielten mehrere in Bad Waldsee wohnhafte Bürgerinnen mit dem Vornamen "Elisabeth" Anrufe eines unbekannten Mannes, der sich als ein Polizeibeamter namens "Schreiber" ausgab, um die Geschädigten in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass eine Einbrecherbande angeblich ihr Wohngebäude ausgespäht habe und dass die Polizei bei der Sicherung von Wertsachen, Bargeld oder Vermögenswerten helfen könne. Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sich die angerufenen Bürgerinnen nicht täuschen und verständigten das Polizeirevier Weingarten über die jeweiligen Anrufe, die durch die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen jeweils als Einzelstraftat übernommen und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Aulendorf

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter schlugen oder traten im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag in der Uhlandstraße an einem dort geparkten, schwarz lackierten Daihatsu mit Ravensburger Kennzeichen gegen das Gehäuse des rechten Außenspiegels, wodurch der Außenspiegel zerstört wurde. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Diebstahl aus ehemaliger Arztpraxis

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zum Diebstahl von Inventar aus einer ehemaligen Arztpraxis in der Memminger Straße. Unbekannte Täter waren im Zeitraum von Ende August bis Mitte Oktober in die leerstehende Arztpraxis eingedrungen. In den Praxisräumen wurden mehrere Waschbecken und Wandlampen abmontiert und mitgenommen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 4.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Der Lenker eines unbekannten, grau lackierten Pkw befuhr am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr die Landesstraße 325 aus Richtung Leupolz in Richtung der Einmündung der Landesstraße 325 in die Bundesstraße 32 und bog an der Einmündung nach links in die Bundesstraße 32 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 58-jährigen Lenkers eines VW-Busses, der die Bundesstraße aus Richtung Wangen in Richtung Ravensburg befuhr und nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Unfallverursacher vermeiden konnte. Der nachfolgenden, 47-jährigen Lenkerin eines VW Lupo gelang es nicht mehr, ihre Geschwindigkeit rechtzeitig zu verringern, weshalb sie auf den VW-Bus auffuhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Wangen im Allgäu fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des verursachten Sachschadens in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0, zu melden. Beim unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen SUV der Marke Skoda oder Seat gehandelt haben. Der Lenker dieses Pkw wurde als etwa 50 Jahre alt und blond beschrieben. Er soll eine graue Jacke getragen haben. Verletzt wurde beidem Verkehrsunfall niemand.

Wangen im Allgäu

Herbeiführen einer Brandgefahr

Die unsachgemäße Entsorgung von Papierabfall mittels Brandbeschleuniger erforderte den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wangen im Allgäu am Sonntagabend gegen 17.00 Uhr im Stadtwald an der Herfatzer Steige. Ein Spaziergänger war dort auf eine Verpuffung aufmerksam geworden und entdeckte ein Feuer im Wald. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wangen gelöscht. Eine Brandgefahr für das Waldgebiet war angesichts der Verwendung von Brandbeschleunigern nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen zum Verursacher des Feuers dauern an. Hinweise zum Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

